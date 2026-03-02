Open House im Kino International

Nach einer umfassenden Sanierung öffnet das Kino International am 22. Februar 2026 erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An dem Berlinale-Publikumssonntag können Interessierte das renovierte Foyer und den legendären Kinosaal besichtigen, bevor Anfang März der reguläre Spielbetrieb beginnt. Der Zutritt ist nur mit einem Zeitfenster-Ticket möglich.