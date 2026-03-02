Aktuelle Sprache: Deutsch

Open House im Kino International

22. Februar 2026

  • Kino International Neu 2

    © dpa

  • Kino International Neu 3

    © dpa

  • Kino International

    © dpa

Kurz vor der offiziellen Wiedereröffnung lädt das Kino International zu einem Open House ein.

Nach einer umfassenden Sanierung öffnet das Kino International am 22. Februar 2026 erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An dem Berlinale-Publikumssonntag können Interessierte das renovierte Foyer und den legendären Kinosaal besichtigen, bevor Anfang März der reguläre Spielbetrieb beginnt. Der Zutritt ist nur mit einem Zeitfenster-Ticket möglich.

Auf einen Blick

Event
Open House im Kino International
Location
Kino International
Beginn
22. Februar 2026
Öffnungszeiten
11 bis 17 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.yorck.de

Kino International

Adresse
Karl-Marx-Allee 33
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

