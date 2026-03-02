Open House im Kino International

© dpa
Kino und Film in Berlin
Berlin ist über die Grenzen hinaus bekannt als Drehort, Kulisse und Inspiration. Alle Infos zu Festivals, Kinos, Drehorten, Fotostrecken und mehr
Kurz vor der offiziellen Wiedereröffnung lädt das Kino International zu einem Open House ein.
Nach einer umfassenden Sanierung öffnet das Kino International am 22. Februar 2026 erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An dem Berlinale-Publikumssonntag können Interessierte das renovierte Foyer und den legendären Kinosaal besichtigen, bevor Anfang März der reguläre Spielbetrieb beginnt. Der Zutritt ist nur mit einem Zeitfenster-Ticket möglich.
