Das «Nor-Way»-Filmfestival lädt ins Babylon-Kino und präsentiert mehr als 30 Filme aus Norwegen, von Klassikern bis zu aktuellen Produktionen. Eröffnet wird das Festival am 15. Januar mit dem Film «Let the River Flow» von Ole Giæver, begleitet von einem Live-Konzert der Hauptdarstellerin Ella Marie. Auf dem Programm stehen zudem Filmgespräche mit den Regisseuren Dag Johan Haugerud und Joachim Trier.



Ein besonderes Highlight: Ticketinhaber können an ausgewählten Tagen gratis die Sauna oder den Whirlpool benutzen, die vor dem Babylon aufgestellt werden.