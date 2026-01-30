Aktuelle Sprache: Deutsch

Nor-way Filmfestival

15. bis 25. Januar 2026

Let The River Flow

«Let The River Flow» ist der Eröffnungsfilm vom Nor-way Filmfestival 2026.

© Mer Film

Norwegisches Kino, Live-Musik und Sauna: Das «Nor-Way»-Filmfestival im Babylon zeigt über 30 Filme aus 100 Jahren Filmgeschichte.

Das «Nor-Way»-Filmfestival lädt ins Babylon-Kino und präsentiert mehr als 30 Filme aus Norwegen, von Klassikern bis zu aktuellen Produktionen. Eröffnet wird das Festival am 15. Januar mit dem Film «Let the River Flow» von Ole Giæver, begleitet von einem Live-Konzert der Hauptdarstellerin Ella Marie. Auf dem Programm stehen zudem Filmgespräche mit den Regisseuren Dag Johan Haugerud und Joachim Trier.

Ein besonderes Highlight: Ticketinhaber können an ausgewählten Tagen gratis die Sauna oder den Whirlpool benutzen, die vor dem Babylon aufgestellt werden.

Event
Nor-way Filmfestival 2026
Location
Babylon
Beginn
15. Januar 2026
Ende
25. Januar 2026
Eintritt
Variiert je nach Veranstaltung
Programm
babylonberlin.eu

Babylon

Adresse
Rosa-Luxemburg-Straße 30
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

