Linke: Landesaufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte

Angesichts der dramatischen Lage der afghanischen Ortskräfte von Bundeswehr und Entwicklungshilfe-Organisationen haben sich die meisten Fraktionen im Brandenburger Landtag für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Einzig die AfD-Fraktion verwies darauf, dass den Ortskräften allein vor Ort geholfen werden müsse.

Die oppositionelle Linke-Fraktion im Landtag forderte angesichts der dramatischen Lage ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 500 Flüchtlinge. «Das muss für die Ortskräfte der Bundeswehr gelten, aber genauso für die Helfer der Nichtregierungsorganisationen», sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Zudem müsse die Landesregierung Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit die verzweifelten Menschen in Deutschland Aufnahme fänden, forderte Walter. Die Linke-Fraktion will kommende Woche im Landtag einen entsprechenden Antrag einbringen.