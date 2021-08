Cannabis-Plantage in früherem Yoga-Studio: Geständnis

Ein 50-Jähriger hat gestanden, in einem angemieteten Yoga-Studio in Kreuzberg eine Cannabisplantage aufgebaut und betrieben zu haben.

Er habe dort eigentlich ein Yoga-Studio eröffnen wollen, erklärte der 50-Jährige zu Prozessbeginn am Montag (16. August 2021) vor dem Landgericht. «Aber dann kam der erste Lockdown.» Um die Miete für die Räumlichkeiten aufbringen zu können, sei er auf die Idee mit der Plantage gekommen.

Bei einer Durchsuchung hatten Polizisten im Januar 2021 in den Räumen in Berlin-Kreuzberg in drei Zelten und zwei Kammern rund 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Laut Anklage wäre bei weiterem ungestörten Wachstum ein Ernteertrag von rund 22 Kilogramm Cannabis zu erwarten gewesen. Zum weiteren Anbau soll der Yoga-Lehrer auch Cannabissamen aufbewahrt haben. Mit professioneller Ausrüstung sei die Plantage betrieben worden.