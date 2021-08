Viele Menschen aus Moldau beantragen Asyl in Berlin

In Berlin ist die Zahl der Asylsuchenden aus der Ex-Sowjetrepublik Moldau (Moldawien) deutlich gestiegen. Das berichtete das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Donnerstag. «Wir hatten vor gut einem Monat das Gefühl, es wird irgendwo ein Schalter umgelegt, es kommen auf einmal mehr Menschen», sagte Jana Borkamp, Abteilungsleiterin für Unterkünfte. Es seien noch nie so viele Geflüchtete aus Moldau in Berlin angekommen wie zur Zeit.

Laut LAF kamen im Juli im Schnitt insgesamt 60 Menschen zum Ankunftszentrum, rund 60 Prozent von ihnen aus Moldau. «Die Zahl der Menschen ist überraschend viel, und die bringt uns auch durchaus an die Grenzen dessen, was wir können», sagte LAF-Präsident Alexander Straßmeir. Über die Gründe könne bislang nur spekuliert werden. Eine Mutmaßung sei, dass die Armut in Moldau so groß sei, dass die Leistungen, die in Berlin gewährt werden, eine anziehende Wirkung haben. Über die Entwicklung hatte am Vortag der RBB berichtet.

Die Republik Moldau, die an den EU-Staat Rumänien grenzt, ist seit ihrer Unabhängigkeitserklärung vor 30 Jahren zwischen Russland und Europa hin und her gerissen. Bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im Juli hatten die Bürger jüngst für eine prowestliche Ausrichtung ihres Landes gestimmt.

