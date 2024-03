«Ab ins B!»: Aktion lockt in Berliner Außenbezirke

Zum «Ab ins B!»-Programm gehört etwa ein Rundgang durch Spandau, bei dem das Leben im 16. Jahrhundert nacherzählt wird, ein Wildkräuter-Spaziergang im Britzer Garten in Neukölln oder eine Fahrradtour unter dem Titel «Wasser und Strom» vom Treptower Park nach Rummelsburg und zurück. Eine Street-Art-Tour führt auf den Teufelsberg in Charlottenburg-Wilmersdorf und zur ehemaligen Abhörstation während des Kalten Krieges. In Pankow sind Führungen durch die Dauerausstellung «Alltag in der DDR» im Museum in der Kulturbrauerei im Programm, in Reinickendorf eine Führung ab dem S-Bahnhof Frohnau zur wechselvollen Geschichte der Gartenstadt.