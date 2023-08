Berliner Hausbesuche: Angebot für ältere Menschen wird ausgeweitet

Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren werden angeschrieben und zu einem Beratungsangebot eingeladen. Das Gespräch findet an einem Ort ihrer Wahl statt, zu Hause, in einem Kiezclub oder in einem Café. Eine telefonische Beratung oder ein Video-Gespräch ist ebenso möglich. Die Gespräche sind vertraulich, kostenlos und freiwillig. Die Fachkräfte vom Malteser Hilfsdienst beraten dann individuell rund um das Thema selbstbestimmtes, vitales Altern. In den Gesprächen geht es um Fragen wie "Wo finde ich passende Freizeit- und Bewegungsangebote in der Umgebung?", "Wo kann ich Unterstützung im Alltag bekommen?", "Wie kann ich meine digitalen Kenntnisse verbessern?" oder "Wie und wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren?"