Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen veröffentlicht Monitoringbericht

Das Bündnis skizzierte auch die nächsten wichtigen Arbeitsschritte. So soll der Entwurf zur Novellierung der Bauordnung noch in den ersten 100 Tagen des neuen Senats beschlossen werden. Weiterhin wird ein Schnelles-Bauen-Gesetz erarbeitet, das für schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren sorgen soll.



Das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen traf sich erstmals Ende Januar 2022. Am 20. Juni 2022 folgte die Unterzeichnung der gemeinsamen Vereinbarung. Ziel ist es, die angespannte Wohnungssituation in Berlin in Kooperation mit allen Akteurinnen und Akteuren und durch pragmatische Lösungen zu entlasten.