Entwurf des Doppelhaushalts 2024/25 beschlossen

Wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie betont, haben Kinder, Jugend und Familien für den Berliner Senat höchste Priorität. Dies spiegelt sich auch im Haushaltsentwurf wider: Während 2023 rund 13 Prozent des Gesamthaushaltes für diesen Themenkomplex vorgesehen sind, steigt der Anteil in den kommenden beiden Jahren auf 13,6 und 13,9 Prozent. Schwerpunkte sind die Fortsetzung der Schulbauoffensive sowie umfangreiche Investitionen in neue Lehrkräfte und das Lernumfeld. Dazu gehört insbesondere ein neues Berliner Landesinstitut zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, welches 2025 in Betrieb gehen soll. In den Jahren 2024/2025 wird der Ausbau von Kitaplätzen mit 76 Millionen Euro weitergefördert.