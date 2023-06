Berlin gut auf Special Olympics Weltspiele vorbereitet

«Unter dem Motto «Zusammen inklusiv» geht mit dem Host Town Program zu den Weltspielen die größte Inklusionsbewegung Deutschlands an den Start», kündigte Spranger an. «Es ist ein einzigartiges Projekt, mit dem die internationalen Sportlerinnen und Sportler für vier Tage in Deutschland willkommen geheißen werden.» Jede Delegation werde vom 12. bis 15. Juni von einer Kommune in Deutschland empfangen. Auch Berliner Bezirke seien unter den Gastgebern. So kommt beispielsweise die Delegation aus Taipeh nach Charlottenburg-Wilmersdorf, die aus Fidschi nach Lichtenberg, die aus Kuwait nach Neukölln und die der Ukraine nach Treptow-Köpenick.