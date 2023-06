Neue Unterkunft für Geflüchtete eröffnet

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind in die neue Unterkunft für geflüchtete Menschen in Treptow-Köpenick eingezogen. Die Gemeinschaftsunterkunft befindet sich im Kablower Weg 89 und bietet Platz für bis zu 279 Menschen. Betrieben wird die Einrichtung künftig vom Deutschen Roten Kreuz Müggelspree (DRK). Im Vorfeld der Eröffnung gab es bereits mehrere Treffen zwischen Menschen aus der Nachbarschaft. Dabei tauschten sie sich über Möglichkeiten aus, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft künftig in die Nachbarschaft eingebunden werden können.