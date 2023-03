Modellprojekt für Kiez ohne private Parkplätze startet

Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg startet im April ein stark beachtetes Modellprojekt zur Verkehrswende: Nach und nach sollen im Kreuzberger Graefekiez, in dem 22.000 Menschen leben, private Parkplätze im öffentlichen Straßenraum wegfallen.

In einem ersten Schritt gehe es um bis zu 400 Stellplätze binnen eines Jahres, teilte die Bezirksstadträtin für Verkehr, Annika Gerold, am Dienstag mit. Darunter seien 80 in einem Kernbereich mit mehreren Schulstandorten. Betroffene Anwohner:innen können ihren Privatwagen für monatlich 50 Euro in einem Parkhaus abstellen.