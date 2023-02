Jugendkulturkarte: Abholung bis Mitte März

Ab März können angemeldete Berliner:innen die Karte jedoch nur noch am zentralen Abholort im Podewil in Mitte abholen. Die Pop-Up-Ausgabestelle ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Bislang wurden die Jugendkulturkarten in den öffentlichen Bibliotheken der Stadt ausgegeben.