Brückenbauarbeiten für U6: Verkehrseinschränkungen in Reinickendorf

Zusätzlich werde es voraussichtlich bis März auf dem Straßenzug Seidelstraße/Scharnweberstraße zwischen Antonienstraße und Otisstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur geben. Mit Verkehrseinschränkungen, besonders während des Berufsverkehrs werde in Reinickendorf also zu rechnen sein, so die VIZ.