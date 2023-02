Schnelle Einreise für Erdbeben-Opfer mit Berliner Verwandten

Der Berliner Senat ermöglicht Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien, die Verwandte in Berlin haben, einer erleichterte Einreise nach Deutschland.

Das kündigte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag an. Vom Erdbeben betroffene Türk:innen und Syrer:innen, die zu ihren Verwandten in Berlin ausreisen möchten, sollen schneller als sonst das nötige Visum erhalten können. Dazu erließ die Berliner Senatsinnenverwaltung eine sogenannte Globalzustimmung. Die sonst erforderliche Beteiligung des Berliner Landesamtes für Einwanderung entfalle dadurch.