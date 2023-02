Erdbeben in Türkei und Syrien: Große Hilfsbereitschaft in Berlin

Zurück Weiter

© dpa Mehmet Çamlıbel (M) arbeitet als freiwilliger Helfer bei der Annahme von Spenden in einer Sammelstelle im Konservatorium für türkische Musik in Kreuzberg.

© dpa Hilfsgüter für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien stehen verpackt auf der Turmstraße in Moabit. Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in Berlin sammelten binnen weniger Stunden tonnenweise Hilfsgüter. Die Polizei sperrte die Turmstraße, damit die freiwilligen Helfer zahlreiche Lkw beladen konnten.

© dpa Hilfsgüter für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien stehen verpackt auf der Turmstraße in Moabit.

© dpa Hilfsgüter für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien werden auf der Turmstraße in Moabit in Laster geladen. Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in Berlin sammelten binnen weniger Stunden tonnenweise Hilfsgüter.