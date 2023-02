Jugendkulturkarte: Über 40.000 Registrierungen, 15.000 Karten abgeholt

Knapp 15.000 junge Berlinerinnen und Berliner haben sich bisher eine Jugendkulturkarte besorgt. Damit können sie seit Anfang Februar günstiger in Museen, Kinos oder Theater kommen.

«Wir haben ein Dashboard, in dem wir in Echtzeit sehen können, wie viele Menschen sich registriert haben und wie viele Karten abgeholt worden sind», sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. Bis Mittwoch seien ungefähr 14.600 Karten bereits abgeholt worden.

Bislang über 40.000 Registrierungen

Mehr als 40.000 Menschen zwischen 18 und 23 Jahren hätten sich online dafür registriert, was Voraussetzung ist, um die Karte zu bekommen. «Wir haben roundabout 218.000 Menschen in dieser Alterskohorte bei uns in Berlin. Das heißt, wir haben jetzt ein Fünftel aller Kulturkarten zumindest in der Registrierung.» Ganz zufrieden ist Lederer damit noch nicht: «Das heißt, ich trommel hier durchaus nochmal. Wenn sich irgendwo in Ihrer Nähe 18- bis 23-jährige junge Menschen aufhalten, greifen Sie sie bitte und sagen Sie ihnen: Haben Sie Ihre Kulturkarte schon abgeholt?»