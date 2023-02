Trauerbeflaggung in Berlin nach Erdbebenkatastrophe

«Wir wissen, dass gerade zu dieser Stunde, sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner mit türkischen Wurzeln in größter Sorge in die Türkei blicken, zutiefst erschüttert sind, Verwandte dort haben, Freunde dort haben.» Sie wolle ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck bringen, das der ganze Senat teile. «Wir erleben in diesen Stunden sehr, sehr viele Menschen in Berlin, die Spenden sammeln, die versuchen zu helfen», so die Regierende Bürgermeisterin. «Wir hören, dass es in Neukölln drei Hallen gibt, in denen gestern Spenden gesammelt worden sind und die bereits voll sind.»