Warnung vor Sturmböen: Frischer Wind und Schauer in Berlin

Es bleibt stürmisch in Berlin und Brandenburg. Auch am Freitag bleibt stark warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen.

Zwischen 08 und 20 Uhr sind wieder stürmische Böen zu erwarten. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h. In Schauernähe sind auch Windgeschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h möglich. Bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad bleibt es zudem regnerisch bis möglichen Graupelschauern in der Mittagszeit. Zum Abend hin lassen Schauer und Windgeschwindigkeit etwas nach.

Schlösserstiftung mahnt zur Vorsicht

Angesichts des stürmischen Winterwetters hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zur Vorsicht bei Spaziergängen in den Parks unter anderem in Potsdam gemahnt. «Wegen der hohen Gefahr von Astabbrüchen sollten die Bürger bei diesem Wetter auf Spaziergänge in den Parks möglichst verzichten oder sich zumindest auf den Hauptwegen halten», sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee.