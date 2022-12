Jugendkulturkarte für junge Menschen ab Februar

Von Februar an können Jugendliche zwischen 18 und 23 Jahren ein Guthaben von 50 Euro für Kulturerlebnisse an etwa 200 Stellen einlösen. Dazu zählen nach Angaben vom Dienstag neben Bühnen aller Art auch Museen , Clubs und Kinos. Details will Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am kommenden Montag bekannt geben.