BVG präsentiert neue Elektrobusse für Berlin

138 Elektrobusse sind bereits für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der Hauptstadt im Einsatz - in den kommenden Monaten kommen 90 weitere hinzu.

Das erste Fahrzeug der neuen Modelle vom niederländischen Hersteller Ebusco hat das Unternehmen an diesem Freitag vorgestellt. «Mit den neuen Fahrzeugen werden erstmals auch E-Busse im Süden und Westen Berlins unterwegs sein», teilte die BVG mit. «Auf den Betriebshöfen Britz und Cicerostraße entsteht derzeit die entsprechende Ladeinfrastruktur für je 30 E-Busse.» Bis Ende dieses Jahres sollen damit knapp 230 Elektrobusse in der Hauptstadt im Einsatz sein. Das entspricht der BVG zufolge rund 15 Prozent aller Linienbusse in Berlin. Bis 2030 will der Senat die gesamte Flotte auf Elektroantriebe umrüsten.