Giffey würdigt Engagement von Henry Maske für Kinder

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat den langjährigen Einsatz von Ex-Box-Weltmeister Henry Maske für Kinder aus einkommensschwachen Familien gewürdigt.

Giffey besuchte am Mittwoch mit dem ehemaligen Box-Profi ein Feriencamp der Henry-Maske-Stiftung am Beetzsee (Potsdam-Mittelmark). «Ferienangebote wie diese ermöglichen die Teilhabe am Leben, die sozial benachteiligten Kindern sonst oft verwehrt bleibt», sagte Giffey.