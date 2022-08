«Task Force» für bessere Organisation von Wahlen eingesetzt

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will in den kommenden Monaten konkrete Verbesserungen bei der Organisation von Wahlen angehen. Sie setzte dazu eine «Task Force», also eine Arbeitsgruppe ein, wie die Innenverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Das Gremium soll demnach zusammen mit den Bezirken bis Ende des Jahres «berlinweit einheitliche Strukturen und Standards erarbeiten und festlegen». Dabei soll es etwa um Verbesserungen bei Wahllogistik und Organisationsstrukturen und eine bessere Abstimmung zwischen der Landeswahl- und den Bezirkswahlleitungen gehen. Basis sind kürzlich vorgelegte Vorschläge und Handlungsempfehlungen einer unabhängigen, vom Senat eingesetzten Expertenkommission.