Corona-Zahlen sinken weiterhin

Sowohl die Corona-Inzidenz als auch die Hospitalisierungsrate und die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten in der Hauptstadt sind gesunken.

Die Berliner Inzidenz lag am Donnerstag bei 338. Laut Lagebericht des Berliner Senats wurden 2908 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Berlin seit Pandemiebeginn auf 1.191.623. Weiterhin wurde drei Todesfälle gemeldet. Da nur PCR-Tests in die Statistik einfließen, gehen Expert:innen weiterhin von einer hohen Dunkelziffer aus.



5,4 Prozent der Berliner Intensivbetten sind mit Corona-Patient:innen belegt. Damit liegt der Wert nur noch knapp im gelben Bereich der entsprechenden Corona-Ampel. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 16,3 Menschen mit einer Covid19-Infektion je 100.000 Einwohner:innen im Krankenhaus eingeliefert. Damit sank die Hospitaliserungsrate ebenfalls leicht.