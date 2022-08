Senat berät über Energiekrise und Tegel-Nachnutzung

Thema im Senat ist am Dienstag auch das frühere Flughafengelände in Tegel . Die Herausforderung ist einerseits, die Planungen für das dort geplante neue Stadtquartier voranzutreiben. Andererseits muss der Senat dafür Sorge tragen, dass das auf dem Gelände eingerichtete Ukraine-Ankunftszentrum sowie die erst vor wenigen Tagen aktivierte Notunterkunft für Geflüchtete in einem großen Zeltkomplex bis auf Weiteres bestehen bleiben können. Um für den Winter gewappnet zu sein, soll das Ankunftszentrum in den früheren Terminal C umziehen.