Verkehrseinschränkungen zum Christopher Street Day am Samstag

Am Samstag findet der 44. Christopher Street Day in Berlin statt. Verkehrsteilnehmer:innen müssen mit Einschränkungen in Mitte, Schöneberg und Tiergarten rechnen.

© dpa

Die Christopher Street Day Parade führt von der Leipziger Straße über den Potsdamer Platz, Nollendorfplatz und vorbei an der Siegessäule zum Brandenburger Tor. Erwartet werden rund 100.000 aktive Teilnehmer:innen sowie bis zu 500.000 Zuschauer:innen. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) empfiehlt motorisierten Verkehrsteilnehmenden, die Innenstadt nach Möglichkeit weitläufig zu umfahren.

Straßensperrungen am Freitag und Samstag Erste Straßensperrungen erfolgten laut VIZ bereits am Freitagvormittag. Die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Platz des 18. März sowie die Ebertstraße zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße werden ab 8 Uhr eingerichtet. Weitere Sperrungen erfolgen am Samstag ab 6 Uhr auf der Yitzhak-Rabin-Straße, der Straße des 17 Juni bis zum Großen Stern, der Leipziger Straße und der John-Foster-Dulles-Allee. Der Große Stern wird ab der Mittagszeit bis zum Ende des Aufzuges (ca. 20 Uhr) ebenfalls komplett gesperrt.