Zeugnisse in Berlin: Sommerferien beginnen

Für die Schüler:innen in Berlin beginnen nach der Zeugnisvergabe am Mittwoch (06. Juli 2022) die Sommerferien.

© dpa

Es war das dritte Schuljahr unter Pandemiebedingungen - wenn auch ohne Lockdown. Rund 375.000 Schüler:innen an den allgemeinbildenden Schulen bekommen nun ihre Zeugnisse.

1000 Plätze in Ferienschulen für geflüchtete Kinder und Jugendliche Auch für fast 5000 Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin geflohen sind, endet das Schuljahr. Nach Angaben der Bildungsverwaltung stehen 1000 Plätze für geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendliche in den Ferienschulen zur Verfügung. Sie können dort ihre Sprachkenntnisse in Deutsch ausbauen und Freizeitangebote, Sportprogramme und Kunstworkshops nutzen. Ein eigenes Angebot gibt es für diejenigen, die gerade erst aus der Ukraine angekommen sind und die noch nicht zur Schule gehen. Für sie gibt es die «Fit für die Schule-Lerngruppen» zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr.

Hohe Auslastung im Bahnverkehr erwartet Bis zum 22. August bleiben die Schulen geschlossen - und für viele Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern ist Urlaubszeit Reisezeit. Die Deutsche Bahn und der Flughafen BER rechnen deshalb mit Engpässen. «Die Reiselust ist in diesem Sommer größer als je zuvor», teilte ein DB-Sprecher mit. Allerdings seien in der Ferienzeit auch weniger Schüler und Pendler unterwegs. Die Züge in die Urlaubsgebiete an der Nord- und Ostsee sowie in Süddeutschland und Österreich sind demnach aktuell besonders gut nachgefragt.

DB stellt zusätzliche Servicekräfte an Schon für die Monate des 9-Euro-Tickets hatte die Bahn das Personal in Zügen und an Bahnhöfen verstärkt. «Über 700 zusätzliche Service- und Sicherheitskräfte koordinieren den Ein- und Ausstieg, unterstützen Reisende mit Gepäck oder Fahrrädern und stehen für Auskünfte zur Verfügung», teilte der DB-Sprecher mit. «Das sind viermal so viele wie in einem normalen Sommer». Wenn möglich, sollten Reisende auf ihr Fahrrad in der Bahn verzichten.

Hochbetrieb am Flughafen BER Mit rund drei Millionen Fluggästen rechnen die Betreiber am Hauptstadtflughafen BER für die Sommerferien. Der verkehrsreichste Tag wird demnach der kommende Freitag. «Da erwarten wir rund 80.000 Passagiere», sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach vergangene Woche. Die Betreiber empfehlen den Reisenden, spätestens 2,5 Stunden vor Abflug vor Ort zu sein und möglichst viel im Aufgabegepäck zu verstauen, so dass es an den Sicherheitskontrollen schneller geht.

Verkürzter Check-in-Prozess für Flugreisende Mehr als 130 Flughafenmitarbeiter haben sich laut von Massenbach gemeldet, um während der Stoßzeiten im Terminal auszuhelfen und Fluggäste bei den Abläufen zu unterstützen. An fast 120 Automaten könnten Passagiere den Check-in-Prozess abkürzen. Die Fluggesellschaften Easyjet, Lufthansa und Eurowings bieten zudem auch eine Gepäckabgabe am Vorabend des Abflugs an.