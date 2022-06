BVG kündigt Ende des Berlkönigs für 20. Juli an

Für das Berliner Sammeltaxi Berlkönig ist bald endgültig Schluss.

«Am 20. Juli endet das Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Via planmäßig nach vier Jahren», teilte die BVG am Donnerstag mit. Dafür will das Verkehrsunternehmen noch in diesem Jahr zwei neue Verkehrsangebote starten, ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest.