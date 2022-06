Berlin nimmt 108 geflüchtete Syrer aus dem Libanon auf

Berlin hat weitere 108 geflüchtete Syrerinnen und Syrer aus dem Libanon aufgenommen.

Sie kamen am Mittwoch in der Hauptstadt an, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mitteilte. Dazu gehören mehrere Familien, die größere medizinische Hilfe benötigen und mehrere Kinder mit ausgeprägter Hörbeeinträchtigung. Das Land Berlin hatte nach einem Beschluss des Abgeordnetenhauses im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen begonnen. Die ersten 100 syrischen Geflüchteten waren im Rahmen des neuen humanitären Landesaufnahmeprogramms im Dezember aufgenommen worden.