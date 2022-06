82 Affenpocken-Fälle in Berlin registriert

Die Zahl der registrierten Affenpocken-Fälle in Berlin ist weiter gestiegen.

Wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in einer Online-Übersicht am Mittwoch (08. Juni 2022) meldete, wurden in der Hauptstadt bisher 82 Infektionen registriert. 14 Patienten seien im Krankenhaus. Die ersten Fälle in Berlin waren vor zweieinhalb Wochen bekannt geworden.