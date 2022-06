Waldbrandgefahr steigt: Schon 150 Brände seit Saisonbeginn

Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg ist vor Pfingsten wieder deutlich gestiegen. Am Freitag brannte es auf drei Waldflächen, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Betroffen war auch eine mit Kampfmitteln belastete Fläche bei Halbe (Dahme-Spreewald). Das Ausmaß des Feuers blieb zunächst unklar. Zudem brannte es in Rädel bei Kloster Lehnin in Potsdam-Mittelmark am Rande eines Truppenübungsplatzes und bei Neubrück (Oder-Spree). Auch dort war die Größe der Feuer noch nicht abzusehen. Die Einsätze der Feuerwehren dauerten an. Am Donnerstag hatte es auf 2500 Quadratmetern Waldfläche bei Massen (Elbe-Elster) und auf 500 Quadratmetern in Schwarzbach bei Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) gebrannt.