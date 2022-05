Neues Abwasserpumpwerk in Charlottenburg geht in Betrieb

Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit ist das neue Abwasserpumpwerk in Charlottenburg fertig.

Die vollautomatische Anlage an der Sophie-Charlotten-Straße ist am Montag in Betrieb gegangen, wie die Berliner Wasserbetriebe (BWB) mitteilten. Das neue Pumpwerk steht direkt gegenüber der Altanlage, die noch personell besetzt sein musste. Fortan werden sämtliche 163 Abwasserpumpwerke der Hauptstadt vollautomatisch aus der Ferne überwacht und gesteuert.