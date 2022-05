Zahlreiche 9-Euro-Tickets verkauft: Bahn bereitet sich vor

Längere Fahrten, Sonderschichten für Sicherheit und Reinigung: Die Bahn in der Region bereitet sich auf einen großen Fahrgastandrang wegen des 9-Euro-Tickets vor.

Mehr Regionalzüge zwischen Berlin und der Ostsee

Für Ausflüge fahren deshalb in den nächsten Monaten etwas mehr Regionalzüge zwischen Berlin und der Ostsee. So verlängert die Bahn ihre Ausflugszüge in Richtung Prenzlau (RE3) und Neustrelitz (RE5) an Wochenenden bis Rostock beziehungsweise Stralsund. Auf der RE7 fährt auch an Wochenenden zwischen Zossen, Berlin und Bad Belzig/Dessau ein zweiter Triebwagen.