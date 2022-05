Inzidenz in Berlin leicht auf 350 gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist wieder leicht gestiegen.

Am Dienstag (10. Mai 2022) betrug der Wert der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen 350, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 337,9. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Dienstag mit knapp 523 an.