Inzidenz in Berlin geht leicht zurück

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gesunken.

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen (27. April 2022) steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 500 von 100.000 Menschen mit dem Virus an. Damit hat Berlin bundesweit den niedrigsten Wert. Am Dienstag rangierte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 519,1, am Montag bei 401.