Giffey: Neben neuen Wohnquartieren auch Verdichtung wichtig

«Berlin muss in die Breite, in die Dichte und in die Höhe wachsen», sagte Giffey am Montag (28. März 2022) nach einem Besuch des Bauvorhabens Buckower Höfe im Bezirk Neukölln . Auch Geisel betonte, die Entwicklung neuer Wohngebiete sowie Neubau und klimagerechte Sanierung in bestehenden Quartieren sei wichtig, ebenso der Ausbau von Dachgeschossen. Der Senat habe sich zum Ziel gesetzt, 200.000 neue Wohnungen innerhalb von zehn Jahren zu schaffen.