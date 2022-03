Corona-Inzidenz steigt auch in Berlin

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist gestiegen, liegt aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Am Dienstagmorgen (15. März 2022) lag der Wert bei 871,8, wie aus dem aktuellen Lagebericht des Senats hervorgeht. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 765,6. Im Bundesdurchschnitt hat das Robert Koch-Institut (RKI) bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet und gab diesen mit 1585,4 an.