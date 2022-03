Corona-Inzidenz in Berlin steigt wieder: 776

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut gestiegen und lag am Samstag (12. März 2022) bei 776.

Am Freitag betrug der Wert 727 und am Donnerstag 692. Der Bundesdurchschnitt der Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mit 1496 deutlich höher. Zudem gehen Experten von vielen Infektionsfällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind, weil Gesundheitsämter überlastet sind.