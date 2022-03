Rund 1300 ukrainische Geflüchtete kommen in Berlin an

Rund 1300 Geflüchtete aus der Ukraine sind am Dienstagabend (01. März 2022) mit mehreren Zügen am Berliner Hauptbahnhof eingetroffen.

Sanitäter bringen einen Flüchtling aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach der Ankunft am Hauptbahnhof Berlin zu einem Krankenwagen.

Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nehmen sich nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof angebotene Heißgetränke.

Provisorisch angebrachte Hinweisschilder in ukrainischer Sprache sind an den Info-Säulen im Berliner Hauptbahnhof zu sehen.

Die Züge seien aus Polen gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der rbb hatte berichtet, es seien Sonderzüge gewesen. Auf Nachfrage sagte ein Bahn-Sprecher der dpa, es habe sich um reguläre Verbindungen gehandelt. Helfer versorgten die Menschen am Bahnhof mit Essen und Trinken. Schon tagsüber waren ukrainische Geflüchtete mit regulären Zügen in der Hauptstadt angekommen. Laut der Deutschen Bahn werden in der Nacht zu Mittwoch keine weiteren Fernzüge aus Polen erwartet.