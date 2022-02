S-Bahnen und Busse in Berlin bald wieder regulär unterwegs

Die Corona-Einschränkungen bei S-Bahnen und Bussen in Berlin sind bald vorbei: Die S-Bahn bietet ab diesem Wochenende wieder das volle Programm, bei den Buslinien gelten ab Montag (28. Februar 2022) wieder die regulären Fahrpläne, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) und die S-Bahn mitteilten. Für die U- und Straßenbahnen gelte der reguläre Fahrplan bereits wieder.

Von Samstag (26. Februar 2022) an fährt demnach die S26 auch wieder an den Wochenenden - und die S75 ist samstags und sonntags wieder im 10-Minutentakt unterwegs. Ab Montag sollen dann die Verstärker der Linien S1 und S3 folgen. Wegen zunehmender Kranken- und Quarantänefälle in der aktuellen Corona-Welle hatten die Verkehrsunternehmen im Januar ihr Programm etwas ausgedünnt.