Senat berät über Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse

Der Berliner Senat beschäftigt sich am heutigen Tag ein weiteres Mal mit Corona-Themen. Dazu gehört etwa die Präsenzpflicht an den Berliner Schulen, die bis Ende des Monats aufgehoben ist. Ab Anfang März gilt das voraussichtlich nicht mehr.

Auch über den neuen Doppelhaushalt soll beraten werden - ob er auch beschlossen wird, gilt als noch offen. Die Senatssitzung soll diesmal als Videoschalte organisiert werden, an der auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) teilnimmt, die sich in der vergangenen Woche mit Corona infiziert hat. Beraten wird außerdem über die Umsetzung der Beschlüsse vom Bund-Länder-Treffen am vergangenen Mittwoch. Entscheidungen dazu stehen aber noch nicht an, sondern erst in der Woche darauf (1. März 2022). Bund und Länder haben sich grundsätzlich auf einen Drei-Stufen-Plan geeinigt, der schrittweise Lockerungen in den kommenden rund vier Wochen vorsieht.