Nach Sturm «Ylenia»: Orkantief «Zeynep» bringt stürmisches Wochenende

Nach dem Sturm am Donnerstag ist nur kurzzeitig mit einer Beruhigung des Wetters zu rechnen: Schon am Freitag (18. Februar 2022) soll der nächste Sturm für Unruhe sorgen.

Amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, geraten Berlin und Brandenburg in der zweiten Tageshälfte in den Einfluss von Orkantief «Zeynep». Ab den Abendstunden sei mit orkanartigen Böen, vereinzelt auch mit Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Besonders betroffen sei die Nordhälfte Brandenburgs bis hin zum Berliner Raum. Auch am Samstag soll es stürmisch bleiben. Nach Angaben des DWD schwächt sich der Wind voraussichtlich erst ab Samstagabend deutlich ab.