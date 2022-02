Corona-Inzidenz erstmals über 1800

Erstmals überschreitet die Berliner Corona-Inzidenz die 1800er Schwelle. Der Wert lag am Freitag (04. Februar 2022) bei 1803,4.

17,6 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt

Am Vortag betrug die Inzidenz laut Lagebericht des Senats 1790. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Mit 13.317 gemeldeten Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl der Fälle in der Hauptstadt auf 584.020. Es wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Auch die Hospitalisierungsrate stieg weiter an. Der Wert lag am Freitag bei 23,4. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten blieb indes relativ unverändert bei 17,6 Prozent.