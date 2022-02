Corona-Impfungen in Berliner Apotheken ab nächster Woche

Berliner Apotheken bieten voraussichtlich ab der kommenden Woche Corona-Impfungen an.

Genauer Starttermin steht noch nicht fest

Das kündigte der Sprecher des Apotheker-Vereins, Stefan Schmidt, am Mittwoch (02. Februar 2022) auf Anfrage an. Er habe allerdings noch keinen Überblick, an welchem Tag es genau losgehe und wie viele Apotheken mitmachten. Möglicherweise stehe der wegen der Omikron-Welle aktuell hohe Krankenstand bei den Beschäftigten einem raschen Impfstart in manchen Apotheken entgegen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien aber nun klar.