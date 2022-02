Corona-Inzidenz mit knapp 1700 weiterhin hoch

Die Corona-Inzidenz bleibt in Berlin auf hohem Niveau. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen (02. Februar 2022) mit 1694,4 an.

Autor: dpa

Weiterführende Informationen: Corona-Lagebericht

Veröffentlichung: 02. Februar 2022

Letzte Aktualisierung: 02. Februar 2022

Inzidenz leicht rückläufig Am Vortag lauteten die Zahlen noch 1761 und am Montag 1821. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Die zwölf Bezirke meldeten dem Senat zwischen Dienstag und Mittwoch 12.669 registrierte neue Ansteckungen in der Hauptstadt. Der Lagebericht der Senatsverwaltung weist vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf. Damit sind seit Beginn der Pandemie 4128 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.