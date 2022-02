Berlin bekommt Klima-Bürgerrat

Berlinerinnen und Berliner sollen beim Thema Klimaschutz mehr Möglichkeiten zur Mitsprache bekommen.

Briefe an 2800 zufällig ausgewählte Menschen in Berlin versandt

Die zuständige Senatorin Bettina Jarasch (Grüne) kündigte dazu am Dienstag (01. Februar 2022) einen Klima-Bürgerrat an. Wie sie nach der Senatssitzung mitteilte, werden im Verlauf der Woche zunächst Einladungen zur Mitarbeit an 2800 zufällig ausgewählte Menschen versandt. Aus den Rückmeldungen werden dann 100 Bürgerinnen und Bürger für den neuartigen Rat ausgewählt.