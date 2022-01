Größte Städte machen sich für Vorkaufsrecht stark

Deutschlands größte Städte Berlin, Hamburg und München wollen gemeinsam das gemeindliche Vorkaufsrecht stärken und so Bewohner besser vor Verdrängung schützen.

Bundesweite gesetzliche Neuregelung angestrebt

Ziel sei eine gesetzliche Neuregelung auf Bundesebene, weil nur so eine rechtssichere Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts zum Schutz der Wohnbevölkerung gewährleistet werden könne, teilten die Städte am Mittwoch (27. Januar 2022) mit. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (alle SPD) appellierten an den Bund und die Länder, an einer bundesweiten Lösung mitzuwirken.