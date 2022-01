Mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern: Inzidenz weiterhin hoch

Mit wachsenden Infektionszahlen steigt die Zahl von Covid-19-Patienten in den Berliner Krankenhäusern.

In den vergangenen sieben Tagen kamen 16,3 von 100.000 Einwohnern in stationäre Behandlung, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte. Vor einer Woche waren es 13,1 gewesen, vor zwei Wochen 4,0. Die entsprechende Ampel im Warnsystem des Senats steht auf Rot. Es zeigt bei der Belegung der Intensivstationen aber noch ein gelbes Signal - ihre Belegung mit Corona-Patienten ist seit Wochen relativ konstant.

Inzidenz weiterhin über 1400

Die Tendenz bei den Infektionszahlen in der Hauptstadt ist weiter steigend: In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch 1464,5 von 100.000 Menschen. Das ist etwas weniger als am Wochenende, aber deutlich mehr als am Montag vergangener Woche, als die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 947,7 lag. Nicht alle Bezirke liefern Zahlen für die Statistik am Montag.