Omikron-Welle macht sich bei Klinikpersonal bemerkbar

Die immer mehr um sich greifende Corona-Virusvariante Omikron macht sich auch beim Personal in Berliner Krankenhäusern bemerkbar.

Veröffentlichung: 18. Januar 2022

Letzte Aktualisierung: 18. Januar 2022

Zunehmende Anzahl an Mitarbeitern in Quarantäne oder Isolation «Wir stellen an der Charité eine zunehmende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen», sagte ein Charité- Sprecher am Dienstag (18. Januar 2022) auf dpa-Anfrage. Die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs sei aber weiter gewährleistet. Allerdings müsse auf die Situation immer wieder flexibel reagiert werden. Daher könne es «partiell zu Anpassungen in der Behandlung von Patientinnen und Patienten kommen». An der Charité werden wegen der hohen Belastungen durch Corona ohnehin schon seit einiger Zeit bestimmte planbare, nicht überlebenswichtige Operationen, Behandlungen und Therapien verschoben.

Flexible Einsätze der Pflegeteams erforderlich Eine Sprecherin des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes teilte mit, dass die Personalausfallquote dort in den letzten Wochen schwankte und derzeit tendenziell wieder leicht steige. Sie liege jedoch noch nicht über dem in früheren Corona-Wellen erreichten Niveau. «Die Befreiung von der Quarantänepflicht für Kontaktpersonen, die geboostert oder kürzlich doppelt geimpft wurden, wird sich voraussichtlich entlastend auswirken», sagte die Sprecherin mit Blick auf neue bundesweite Regeln dazu. Die aktuelle Lage erfordere wie auch in früheren Wellen einen flexiblen Einsatz der Pflegeteams. «Sollte es zu personellen Engpässen kommen, müssten weitere planbare Behandlungen verschoben werden.»