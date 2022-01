Rund 900.000 Impfungen im Impfzentrum Messe in einem Jahr

Im Impfzentrum auf dem Messegelände in Berlin-Charlottenburg sind bisher fast 900.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.

Messe Berlin ist größtes Impfzentrum der Malteser in Deutschland

Der Impfbetrieb startete am 18. Januar vor einem Jahr, wie der Malteser Hilfsdienst am Dienstag (18. Januar 2022) mitteilte, der das Impfzentrum im Auftrag der Gesundheitsverwaltung betreibt. Es ist das größte Impfzentrum der Malteser in Deutschland. In Berlin nahm das erste Impfzentrum Ende Dezember 2020 in Treptow-Köpenick den Betrieb auf, das allerdings mit vier anderen inzwischen wieder geschlossen wurde. Das Impfzentrum in den Messehallen ist damit berlinweit das am längsten geöffnete.